Rebaudengo, pioggia e degrado alla stazione. La Regione: "A breve apre ingresso su corso Venezia"

Locali allagati quando piove, a cui si aggiunge un cantiere fermo da mesi sul lato di via Fossata all'interno del parcheggio. E' questo lo stato di degrado in cui si presenta la stazione Rebaudengo, denunciato con un'interpellanza dalla consigliera del Pd Nadia Conticelli. Lo scalo ferroviario di Borgo Vittoria è usato da moltissimi studenti e pendolari per spostarsi nel capoluogo: via binari i passeggeri impiegano circa 5 minuti per arrivare a Porta Susa e una decina per il Lingotto.

Un hub trasportistico importante, che però "presenta ancora gravi disagi strutturali" ha sottolineato la dem. Il timore di Conticelli è che i lavori in corso alla stazione Rebaudengo non termino a giugno, così come previsto da cronoprogramma.

Aperto ingresso su corso Venezia

Un'ipotesi quest'ultima respinta dall'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, che ha confermato lo stato di avanzamento del cantiere, aggiungendo: "nelle prossime settimane verrà aperto l'ingresso est della stazione (corso Venezia ndr), al fine di consentire la chiusura temporanea del lato ovest (via Fossata ndr) e completare le opere su tale fronte".

Un passaggio che comporterà una modifica temporanea agli ingressi della stazione. Per ridurre i disagi Rfi ha però previsto una fase transitoria, in cui entrambe le entrate/uscite saranno aperte. E sulla questione degli allagamenti, Gabusi ha replicato: "non risultano episodi di questo tipo, se non sbalzi di corrente elettrica, ma imputabili al gestore di servizio".

Conticelli (Pd): "Serve vigilanza"

"La chiusura temporale dell’accesso alla stazione - ha replicato Conticelli del Pd - rischia concretamente di peggiorare la situazione, se non si attiva in servizio di vigilanza".