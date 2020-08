Elezioni a Moncalieri, da lunedì 17 apertura straordinaria degli uffici per la presentazione delle liste

Da lunedì 17 agosto a sabato 22 agosto gli uffici Elettorale e la Segreteria Generale del comune di Moncalieri osserveranno un orario straordinario di apertura per il pubblico, per la presentazione delle liste in vista delle elezioni del 20-21 settembre prossimi.

Questi, di seguito, gli orari. Da lunedì 17 a giovedì 20 agosto: 8.30 – 12.15 e poi 14.30 – 16.30. Nei giorni di presentazione delle candidature:venerdì 21 agosto: 8 – 20 (orario continuato) sabato 22 agosto 8 – 12.

L'ufficio elettorale sarà aperto solo ed esclusivamente per il rilascio di certificati di iscrizione alle liste elettorali uso candidatura e iscrizione alle liste elettorali uso sottoscrizione liste.

L'ufficio segreteria generale sarà aperto esclusivamente per la sottoscrizione liste.