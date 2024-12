Cavour ha un nuovo cavaliere: l’alpino Mauro Buttigliero

A Cavour brilla una nuova eccellenza: Mauro Buttigliero diventa Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza è stata consegnata dal Prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, alla presenza dell’assessore regionale Andrea Tronzano e del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, nonché del sindaco Sergio Paschetta e del suo vice Leonardo Crosetti.

“Un’emozione intensa, accompagnata da un senso di soddisfazione speciale, perché rappresenta la sintesi di tutto il lavoro svolto nel corso degli anni, una sorta di realizzazione personale” racconta Buttigliero. “Quando ho fatto il militare, si trattava di un servizio obbligatorio, la leva, con il tempo lo spirito alpino ha incarnato il mio modo di vedere il mondo: prima viene la società, poi l’individuo; il ‘noi’ viene sempre prima dell’‘io’”.

Buttigliero, nato il 24 dicembre 1967, risiede a Cavour con la moglie Anna Pagano e i due figli Ylenia e William, svolge da anni il lavoro di agente di assicurazioni. Arruolato con il 10°/88, ha completato il Car alla caserma Rossi di Merano, per poi essere trasferito alla 40ª batteria aviotrasportata del gruppo Pinerolo. Durante il servizio, ha partecipato a importanti esercitazioni Nato, tra cui ‘Ardent Ground’ in Belgio e ‘Ally Express’ in Turchia. Congedato con il grado di caporal maggiore, si è iscritto al Gruppo Alpini di Cavour, sezione di Pinerolo, iniziando un percorso di impegno associativo.

Dal 2001 al 2012 è stato consigliere sezionale di Pinerolo, collaborando anche con il comitato di redazione del giornale ‘Tranta Sold’. Dal 2011 ricopre il ruolo di coordinatore del 1° Raggruppamento dei referenti sezionali della Commissione Giovani. Nel 2018 è diventato vice presidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini. Attualmente presidente della sezione pinerolese. Il Cavalierato riconosce il fatto che, negli anni, si è distinto per la sua dedizione professionale e per l’impegno costante verso la comunità. Grazie al suo contributo nelle attività di volontariato e nelle situazioni di emergenza, è diventato un punto di riferimento per molti.