"Giochi vecchi e incuria", l'area bimbi dei Giardini Reali accusa i segni del tempo [FOTO]

Una delle aree gioco per bambini più frequentate dai residenti del centro e non solo, situata in uno degli scorci più suggestivi della città con vista Mole, sta attraversando un momento di particolare difficoltà: si tratta di quella dei Giardini Reali, che negli ultimi mesi sta sentendo più di altre i segni del tempo.



A questo si sono aggiunti anche alcuni episodi di vandalismo, come raccontato da un gruppo di genitori habitué dell'area: "Ci sono - dice Elisa - rifiuti per terra ovunque, a causa della mancanza di contenitori, e scritte anche sul muro dei giardini della Cavallerizza Reale; recentemente sono stati abbandonati un cartello stradale e una bici del bike sharing. Un giardino come questo meriterebbe più attenzione: i giochi sono trascurati e vecchi, un'altalena è rotta, l'attrezzo ginnico è pericoloso (la pedana non scorre e rischia di pizzicare le dita dei bambini) così come lo scivolo obsoleto e troppo alto".



Il presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini ha assicurato, dal canto suo, massima attenzione al tema: "Monitoriamo - ha dichiarato - costantemente la situazione, compatibilmente alle risorse a disposizione, anche attraverso le segnalazioni dei genitori: al momento stiamo facendo interventi straordinari ai Giardini Cavour e in aiuola Balbo, mentre per i Reali non ci sono novità al di là della manutenzione ordinaria".