Petrarulo: "Subito telecamere nelle zone più a rischio di Barriera di Milano"

Più telecamere e più illuminazione pubblica. E' quella che chiede, per Barriera di Milano, Raffaele Petrarulo (Lista civica Sicurezza e legalità), che spiega: "In questo ultimo periodo le aggressioni agli agenti di polizia avvenute in Largo Palermo, Piazza Montanaro, via Scarlatti all'angolo con via Montanaro hanno confermato ed evidenziato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che dopo le svariate petizioni, interpellanze della Circoscrizione 6 nonché del sottoscritto Consigliere, in queste zone occorre intervenire immediatamente con soluzioni definitive e non estemporanee, con posizionamento di telecamere e aumento dell’ illuminazione pubblica".