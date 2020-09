Moncalieri, presentata la coalizione a sostegno di Pier Bellagamba [FOTO]

Ieri sera a Moncalieri, in viale della Stazione, è stata presentata la squadra dei candidati che appoggiano Pier Bellagamba come candidato sindaco per il centrodestra. Una coalizione formata da Forza Italia, Lega per Salvini, Fratelli d'Italia, Democrazia cristiana, Il Popolo della famiglia e Moncalieri di tutti.

"Ogni lista è formata da persone di varie età e che vengono da esperienze lavorative e sociali diverse - spiega Bellagamba - Questo permette a chiunque di sentirsi rappresentato affinché nessuno si senta escluso".

Bellagamba, che come slogan ha scelto "Io faccio la mia parte", ha voluto fortemente che i suoi candidati fossero uomini e donne pronti a lavorare per il bene della città: "Nessuno cerca visibilità. Ciascuno di loro ha portato problematiche e proposte di vari settori lavorativi, sociali e famigliari e il nostro programma rispecchia ciò di cui la città ha veramente bisogno".

All'incontro di presentazione di ieri sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Rosso (FI), Alessandro Benvenuto (Lega), Fabrizio Bertot (FdI), Mauro Carmagnola (Dc), Rossano Giorello (Popolo della famiglia), Giuseppe Loconsole (Moncalieri di tutti), ma anche l'assessore regionale Maurizio Marrone (FdI), Davide Nicco, consigliere regionale di FdI e Michele Caristia, insieme a buona parte dei candidati consiglieri.