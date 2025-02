I volontari ripuliscono la stazione Dora e i giardini di Parella

scorsa l’ultimo appuntamento nei pressi della stazione Dora e dell'adiacente piazza Baldissera, in Borgo Vittoria, completamente ripulite. Nel pomeriggio il gruppo è tornato in Borgata Parella intervenendo sui giardini di via Bellardi/via Invorio e sulla via Nicomede Bianchi.

Partecipare è semplice, basta essere dotati di buona volontà. Guanti, palette, pinzoni, carrelli e sacchetti li fornisce l'associazione. "Non costa nulla ed in cambio abbiamo tutti molto da guadagnarci in sicurezza, salute e perché no, bellezza." Per segnalazioni e per partecipare: 347.3454172.