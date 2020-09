Intesa Sanpaolo, Intelligenza Artificiale al Museo del Risparmio

L'intelligenza artificiale (AI) entra al Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, prima realtà museale ad applicare questa tecnologia all'edutainment finanziario consolidando ulteriormente il proprio ruolo di luogo innovativo, interattivo e ludico, dedicato in via esclusiva all'educazione finanziaria. Il Museo presenta infatti la nuova futuristica postazione Test & Fun, una tecnologia che consentirà ai visitatori di conversare con For e Mika - le due mascotte del Museo - e scoprire la loro relazione con il denaro e il risparmio, oltre che una serie di curiosità sulle diverse sale del Museo.

La postazione è costituita da 2 totem multimediali dove la logica di gamification viene esaltata grazie a una serie di fattori che coinvolgono il visitatore sia a livello cognitivo che sensoriale. For e Mika appaiono in versione avatar 3D, a grandezza naturale, rivolgendosi direttamente al visitatore e lo invitano a giocare per scoprire alcune curiosità sul museo e soprattutto qualcosa in più su sé stesso e sul proprio rapporto con il denaro.

Ma le novità di settembre del Museo del Risparmio non si fermano qua: tutti i visitatori potranno infatti esplorare in maniera ancora più divertente e interattiva le sale del Museo attraverso la nuovissima app 'Il tesoro di Mika'. La mascotte guiderà i partecipanti in un'appassionante sfida al tesoro virtuale a colpi di quiz e giochi, che potrà essere svolta da soli o con un piccolo gruppo di familiari/amici. L'app sensoriale coinvolgerà tutti i sensi dei partecipanti, per la prima volta anche l'olfatto. Chi riuscirà a rispondere correttamente alle domande e a recuperare i preziosi chicchi, riceverà il titolo di Maestro del Risparmio. Imperdibile infine è il nuovo allestimento della Sala Risparmiare. Per presentare a tutte le famiglie e ai visitatori le importanti novità il Museo del Risparmio sarà a ingresso libero nelle giornate di sabato 12 e sabato 19 settembre con prenotazione obbligatoria