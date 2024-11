Apre al pubblico il Fan Village con la presentazione di Bolelli e Vavassori [VIDEO]

Ha aperto al pubblico, questa mattina, il Fan Village delle Atp Finals di fronte all'Inalpi Arena. Per l'occasione sono stati presentati gli 8 team di doppio, tra cui la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha ricevuto applausi e grida d'incoraggiamento dai fan grandi e piccini. "Fate il tifo per noi"

"Ho sognato di partecipare a questo torneo - ha raccontato Vavassori -, dopo aver visto Sinner contro Djokovic con tantissimo tifo ho pensato che sarebbe stato proprio bello venire a giocare qui. È un onore essere qui con Simo che oltre a essere un partner è un grande amico. Invito il tifo a supportarci che ne abbiamo bisogno".

"Veniamo qua da protagonisti, abbiamo fatto una grande annata, questo è stato il nostro primo obiettivo e il grande sogno da inizio anno quindi daremo di tutto sul campo per fare il nostro meglio, vincerlo sarebbe un sogno - ha concluso Bolelli -. Ci sono grandissime coppie, è tutto molto equilibrato ma ce la metteremo tutta". Fan Village

Nei quasi 9000 metri quadri al coperto, i visitatori possono trovare gli stand dei partner con gadget e esperienze, ristoranti e angoli gastronomici, zone relax, un'area eSport con console e videogiochi e, al centro dell'enorme padiglione, campi di pickleball, padel, beach tennis, ping pong e air hockey dove provare a praticare sport nuovi. Sul palco al centro dell'area ristorazione, dopo la presentazione degli 8 doppisti, avranno vita una serie di eventi per tutta la durata delle Atp Finals.

Nella giornata inaugurativa di oggi l'accesso è libero e gratuito, mentre nei giorni degli incontri è possibile acquistare un biglietto al costo di 10 euro per poter entrare nel Fan Village (3 euro per le persone con disabilità e 8 euro per i tesserati FITP). L'accesso è invece sempre gratuito per chi possiede un biglietto per i match delle Finals.

Di fronte all'ingresso, sulla facciata della pensilina che collega l'Inalpi Arena al Fan Village, è stato realizzato un Green Wall, un giardino verticale che dovrebbe ridurre la CO2 presente nell'atmosfera e migliorare la qualità dell'aria. Il green wall, donato da Nitto, rimarrà alla Città dopo le Finals, trovando posto in un'altra area.

Visite mediche gratis

Inoltre, da oggi fino a domenica 17 novembre, dalle 9:30 alle 20:00, presso il Fan Village sarà possibile per il pubblico ricevere visite mediche gratuite da parte di medici specialisti nell’area salute coordinata dalla ASL città di Torino. Si tratta dell'appuntamento Tennis & Friends – Salute e Sport, che a settembre ha già fatto registrare oltre 20.000 screening gratuiti e 40.000 presenze in piazza Castello e che punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, del benessere e dei corretti stili di vita. "Per la prima volta l’ASL Città di Torino all’interno del cuore delle Nitto Atp Finals - ha commentato Carlo Picco, Direttore Generale Asl Città di Torino - grazie alla consolidata collaborazione con il prof. Giorgio Meneschincheri e Tennis&Friends, per offrire visite gratuite senza prenotazione e promuovere corretti stili di vita".





"Porgo il mio caloroso benvenuto ai non torinesi da parte della città - ha esordito dal palco il sindaco Stefano Lo Russo -. Tutta Torino è vestita da tennis e ATP Finals, abbiamo lavorato tutti questi mesi per rendere la città accogliente e funzionante. Quest'anno è un'edizione molto importante per la presenza dei due italiani Bolelli e Vavassori nel doppio e di Jannik Sinner che arriva qui da numero 1".