Chivasso-Asti, Gavazza e Fava (Lega): "Sì alla ciclabile, ma in corrispondenza ad una metropolitana leggera"

“Sì alla pista ciclabile - sottolinea il Consigliere della Lega - ma parallela ai binari sui quali transiti una metropolitana leggera che garantisca un servizio efficiente ed ecologico per chi si sposta tra i comuni disposti lungo la ss 590 e Chivasso”. La linea ferroviaria Chivasso-Asti, è stata sospesa dal settembre 2011 e mai più riattivata. Supportato anche dal Consigliere Regionale Mauro Fava, presidente della II commissione trasporti in Consiglio Regionale, entrambe i rappresentanti del territorio in Regione evidenziano perplessità alla sostituzione della linea con una pista esclusivamente dedicata a biciclette e monopattini: “non dobbiamo dimenticare gli investimenti che sono stati fatti per ripristinare la linea dopo L’alluvione del ‘94 - ha sottolineato il Consigliere Fava - come non possiamo negare l’esistenza di una struttura già esistente che va resa più moderna e fruibile da chi per lavoro o studio o per turismo si sposta da Chivasso a Brozolo verso l’astigiano”. Una situazione che a breve potrebbe ritornare all’onor delle cronache: “Il buon piemontese - conclude Gavazza - non baratterà mai il salame per il pane, ma si adopererà per ottenere sia il pane sia il salame ...”.