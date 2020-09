Regione, approvata la legge che rivoluziona il settore dello sport. Ricca: "Una giornata storica"

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi la nuova Legge quadro dello Sport: un testo unico che regolamenta il rapporto tra istituzioni e realtà sportive e che vuole garantire una maggiore efficienza di tutto il settore. Il Presidente della Regione Alberto Cirio sottolinea che uno dei suoi ultimi interventi, ai tempi in cui era assessore regionale allo Sport, era stato consegnare al Consiglio una proposta di riforma condivisa con tutto il mondo sportivo piemontese. "Nella passata legislatura, purtroppo, questo lavoro si era fermato e la riforma era rimasta chiusa in un cassetto per 5 anni. Oggi finalmente la nuova legge vede la luce, attualizzata e aggiornata grazie al lavoro fatto nel primo anno di governo dall’Assessore allo Sport Fabrizio Ricca della Giunta, e approvata all’unanimità da tutte le forze politiche del territorio".

Tra i punti più importanti istituiti dalla nuova legge:

-Nasce l’Agenzia per lo Sport: un nuovo soggetto che ha il duplice compito di lavorare per attirare sul nostro territorio i grandi eventi internazionali, offrendo assistenza logistica alle realtà organizzatrici, e di attirare investimenti privati per far crescere gli eventi locali e quelli internazionali che avranno luogo in Piemonte.

-Pianificazione Triennale: la gestione delle risorse regionali che vengono erogate per supportare lo sport locale diventa triennale. In questo modo le realtà che operano sul territorio possono programmare le loro spese con anticipo e ipotizzare investimenti a medio termine conoscendo già gli stanziamenti per i successivi tre anni.

-Viene istituita la Settimana dello Sport: un’intera settimana che le istituzioni locali dovranno mettere a calendario ogni anno, da dedicare alla divulgazione delle buone pratiche sportive. L’attività fisica è universalmente riconosciuta come farmaco naturale e far conoscere ai più giovani le sue potenzialità è da considerarsi un tema centrale.

-Semplificazione grazie all'abrogazione di tre leggi precedenti e distinte: la nuova Legge ne abroga tre e semplifica enormemente un settore che prima prevedeva normative diverse a seconda dello sport a cui si rivolgeva. Ora ci sarà solo un testo unico che si rivolge a tutte le realtà, che comprende l’attenzione all'impiantistica e alla promozione.

"Per me come Presidente - conclude Cirio - è un motivo di grande orgoglio, perché dotiamo finalmente di uno strumento efficace e moderno lo sport piemontese, sostituendo una norma che aveva più di 20 anni".

"Grazie all'impegno dell'assessore allo sport Fabrizio Ricca - scrive la Lega Piemonte - si è giunti a un testo unico, un testo che potremmo definire contemporaneo e che elabora una sintesi rispetto alle norme precedenti. Ed è fondamentale sottolineare l’inserimento di un riferimento chiaro al comitato paralimpico, un modo per sancire il fatto che non esistono differenze tra tutti i soggetti che beneficeranno di questa legge. Una norma che supera quelle diversità che nello sport non esistono".