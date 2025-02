Sprint finale per il Carnevale di Moncalieri: Arianna Zuccaro nuova Lunetta

Moncalieri si prepara allo sprint finale del Carnevale sulla spinta della nuova Lunetta, la giovane Arianna Zuccaro: 20 anni ancora da compiere, studentessa universitaria, sabato scorso ha ricevuto l'investitura ufficiale, con tanto di consegna delle chiavi della città.

Arianna Zuccaro la nuova Lunetta

La serata andata in scena alla Famija Moncalereisa di via Alfieri ha dato ufficialmente il via all'edizione 2025, con la nuova Lunetta e le sue Damigelle impegnate già il giorno seguente alla Messa presso la Chiesa della Collegiata. Ma alle porte già incombe un programma ricco di appuntamenti.

Tutti i prossimi appuntamenti

Domenica 2 marzo, dalle ore 16.30, è in programma lo spettacolo di burattini «La storia della Mucca Rossa» (biglietti € 8 adulti - € 6 bambini. Prenotazione al numero 0113740916) pensato soprattutto per i più piccoli. Il Martedì grasso, 4 marzo, dalle ore 15 è in programma la festa degli anziani a cura della Pro Loco Moncalieri presso il Centro anziani Lemon di Via Pastrengo e il Polifunzionale di Via Santa Maria.

Sabato 8 marzo, dalle 12.30 raduno delle maschere a cura della Pro Loco di Revigliasco con la partecipazione di personaggi storici del Piemonte e distribuzione di polenta e salsiccia. Domenica 9 marzo, per concludere, dalle 18 alle 23.30 speciale tango di carnevale, lezione stage e Milonguita. Per chiusura in musica e in un clima di grande allegria.