Amedeo Di Savoia, il Pd alla Regione: "Si usi il Mes per realizzare un nuovo laboratorio di analisi"

Utilizzare il Mes e il Recovery Fund per rendere più moderni gli ospedali piemontesi, a partire dall'Amedeo Di Savoia. E' questa la richiesta del Partito Democratico che questa mattina si è ritrovato fuori dall'ospedale centro di riferimento regionale per le malattie infettive per chiedere a gran voce un ammodernamento delle strutture vecchie ormai di oltre 50 anni.

In questi mesi di pandemia, inoltre, il personale sanitario ha lavorato e continua a lavorare senza sosta, riuscendo ad eseguire oltre 130.000 tamponi in un laboratorio ormai datato. "Pensiamo che questo sia il momento di ammodernare la sanità italiana, utilizzando i fondi del Recovery Fund e del Mes" spiga Nino Boeti, coordinatore del forum della Salute regionale Pd.

"Il laboratorio di microbiologia dell'Amedeo di Savoia ha 50 anni, l'ospedale 110 e ha fatto 130.000 tamponi in un laboratorio angusto in cui non è possibile lavorare su tre turni" racconta Boeti. Da qui l'idea di partire quantomeno con il progetto: "Lo Stato finanzierà progetti già pronti, la Regione sia celere come nel caso del laboratorio di La Loggia".

Parole che fanno da eco a quelle pronunciate da Pierpaolo Soncin, responsabile del forum metropolitano della Salute Pd: "Il Partito Democratico, quando era al Governo della Regione, aveva iniziato un ammodernamento delle strutture ospedaliere che la Giunta Cirio sta rallentando: chiediamo che si cerchi di ammodernare, adattare e rivedere queste strutture".