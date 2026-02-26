Torinese dell'anno 2025: quest'anno il premio va a Franca Fagioli, che cura i bimbi del Regina Margherita malati di tumore

E' Franca Fagioli la torinese dell'anno per il 2025. L'ha scelta la Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Massimiliano Cipolletta. La professoressa Fagioli ha dedicato la sua vita ai bambini e ai ragazzi che affrontano la sfida più difficile: il cancro. È infatti direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e guida uno dei reparti più complessi e delicati: la Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianti, punto di riferimento nazionale e internazionale per la cura dei tumori e delle malattie ematologiche pediatriche.



Professore ordinario di pediatria all’Università degli Studi di Torino, medico e ricercatrice di riconosciuta esperienza (qui la nostra intervista di copertina di alcuni mesi fa), è autrice di oltre 450 pubblicazioni scientifiche e ha portato avanti progetti pionieristici che hanno contribuito alla crescita dell’oncologia pediatrica e della pediatria italiana. La sua attività non si misura solo nei traguardi accademici, ma soprattutto nella capacità di costruire una comunità di cura accanto ai pazienti e alle famiglie, nella convinzione che la medicina sia sì ricerca e innovazione, ma anche vicinanza, ascolto e resilienza.

"Per la passione, la tenacia e la visione con cui ha trasformato l’assistenza rivolta ai più piccoli, portando nei luoghi di cura umanità, ascolto, spirito di comunità e un’attenzione concreta alle persone e alle famiglie coinvolte - si legge nella motivazione -. E per i suoi progetti pionieristici nella ricerca che, grazie a innovazione, organizzazione efficace e un approccio centrato sul paziente, contribuiscono a rendere Torino un riferimento nazionale e internazionale nel trattamento dei tumori e delle malattie ematologiche pediatriche”.

La cerimonia si terrà domenica 15 marzo 2026 al Teatro Alfieri, in concomitanza con la 73a “Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e l’undicesima edizione dei “Diplomati eccellenti tecnici e professionali”, sempre conferiti dall’ente camerale. Premiate inoltre 9 aziende torinesi che hanno ottenuto da Unioncamere il riconoscimento di imprese storiche, attive da più di 100 anni.