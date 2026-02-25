Parte il consultorio pediatrico in via Gorizia e Asl rassicura: “Attività via Bellono mai state chiuse”

Via Bellono resta Centro di Salute Mentale nel distretto Sud Ovest, mentre i servizi di consultorio saranno spostati e potenziati su altre sedi. Anche perché è quanto prevede il Decreto Ministeriale “77” con l’integrazione dei consultori nelle Case di Comunità. Un messaggio chiaro che Asl vuole dare al territorio: nessuna fuga dei servizi dai luoghi periferici, ma al contrario un rafforzamento.

Rimappare le strutture del territorio

Una rassicurazione che arriva dopo l’annuncio della chiusura dei servizi consultoriali ginecologici e di pediatria nel centro di Mirafiori Nord, che aveva portato alla levata di scudi di parte della politica e di una mobilitazione di diversi residenti delle Circoscrizioni 2 e 3. Nei fatti, più che di un taglio, si sta procedendo a un'operazione che punta a rimappare le strutture, in un contesto dove sono attivi 36 cantieri del Pnrr (tutti stanno procedendo nel rispetto dei tempi).

I dettagli sono stati forniti nel corso di una commissione comunale congiunta a cui ha preso parte anche il direttore generale dell’Asl della Città di Torino Carlo Picco.

In via Bellono 1 a inizio febbraio è stato trasferito il Csm di via Negarville con l’incremento dei servizi psichiatrici, psicologici oltre ad attività educative riabilitative e risocializzanti. Un servizio già esistente, ma ora ancora più capillare e sviluppato grazie anche alla sinergia con l'attiguo Centro di Riabilitazione “Faber”.

Obiettivo rilancio della sede di via Farinelli

Per quanto riguarda i consultori il piano di riorganizzazione dei servizi territoriali punta sul rilancio della sede di via Farinelli, attualmente sottodimensionato, trasformandolo in un presidio più solido per l'assistenza familiare e ginecologica. Sul fronte pediatrico, dopo una prima ipotesi di trasferimento fuori dai confini circoscrizionali, la scelta strategica è ricaduta sulla centralità di via Gorizia. Anche per proseguire sul solco dell’esperienza tracciata dalla Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi. Qui il 2 marzo partirà il servizio di consultorio pediatrico.

Come riportato dalla dottoressa Maria Chiara Russo, responsabile dei consultori pediatrici e familiari dell’Area Sud, il 57% delle gravidanze è seguito proprio dai consultori. I presidi di via Farinelli e via Monginevro sono stati potenziati con l’aggiunta di altri servizi: dalla tutela dei minori vittime di violenza, alle vaccinazioni pediatriche, passando alla gestione di problematiche per l’allattamento al seno, a Prevenzione Serena, fino allo screening per il tumore del collo dell'utero tramite tampone cervico-vaginale.

Recuperare gli spazi di via Negarville

“Siamo in un contesto di riorganizzazione e stiamo lavorando per aprire una serie di strutture - ha spiegato il Dg Carlo Picco - riallocando i servizi senza interromperli. Allo stato attuale siamo l’unica Asl puntuale su tutti i cantieri. Le attività di via Bellono non sono mai state chiuse.”

Tra i temi posti dal presidente della Circoscrzione 2 Luca Rolandi il recupero degli spazi. Come quelli di via Negarville. Lo scorso novembre Il CSM di Mirafiori Sud era stato dichiarato inagibile e i dodici operatori erano stati collocati, temporaneamente, presso il SERD di Via Farinelli. Il tema era stato oggetto di un’interrogazione a Palazzo Lascaris rivolta all’assessore Federico Riboldi.