Asl di via del Ridotto, ancora scontro in Circoscrizione 5: “Chiude il 16 marzo” – “Non è vero, si trasferisce”

Nonostante le recenti promesse dell'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, continuano le polemiche attorno al futuro del poliambulatorio Asl di via del Ridotto. Questa volta la polemica tocca la Circoscrizione 5 e si trasforma in uno scontro politico su orari di convocazione delle commissioni e chiusura dei servizi.

Da una parte il consigliere del Movimento 5 Stelle Luigi Martina che parla di “chiusura definitiva a metà marzo dopo 48 anni di servizio”. Dall’altra il coordinatore alla Sanità Stefano Subbiani che replica secco: “Non chiude, si trasferisce di pochi isolati. E la data del 16 marzo non è ufficiale”.

Martina: "Non si può convocare alle 14"

Secondo Martina, la notizia della chiusura sarebbe circolata inizialmente da fonti ufficiose, con data fissata al 16 marzo. Una prospettiva che ha allarmato residenti e commercianti della zona. “Dopo un incontro con alcuni cittadini - spiega il pentastellato -, abbiamo chiesto una commissione urgente. Ci è stato risposto che era già calendarizzata per il 5 marzo alle 14, e pure in presenza. Un orario impossibile per chi lavora e vuole partecipare”. “Anche per molti consiglieri è impossibile partecipare alle 14 - attacca Martina -. Potevano convocare una consulta serale per favorire la partecipazione”.

Martina sottolinea anche che sarebbero state raccolte e depositate 2.500 firme contro la chiusura, ma “ad oggi nessuno è stato convocato per discuterne”. Tra le criticità evidenziate sul futuro del poliambulatorio ci sono: il cantiere di piazza Baldissera che renderebbe complicato raggiungere la sede di via Cigna, l’incognita sulla navetta promessa, la fase di transizione del trasloco e la distanza del nuovo centro Martinetto, difficile da raggiungere per anziani e fragili. "Inoltre il centro prelievi sperimentale per donne in gravidanza, disabili e over 70 quando sarà pronto?".

L’intervento dei commercianti

Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni Scolaro, presidente dell’associazione commercianti di via Chiesa della Salute. “A partire dal 16 marzo il poliambulatorio chiuderà per iniziare il trasloco verso l’ex Astanteria Martini”, afferma.

I commercianti lamentano la mancanza di comunicazioni ufficiali dopo l’ultimo incontro istituzionale risalente a settembre 2025. “Da allora solo silenzio, notizie dai giornali o dai social”. L’associazione, insieme alla Commissione Mercato di Borgo Vittoria, ha chiesto aggiornamenti formali su tempistiche, navetta, ambulatorio prelievi in Borgo Vittoria e gestione della medicina domiciliare.

La replica di Subbiani

Non si è fatta attendere la risposta del coordinatore alla Sanità della Circoscrizione 5, Stefano Subbiani.

“Quello che dice il consigliere M5s non corrisponde a realtà. Il poliambulatorio non chiude, si trasferisce di pochi isolati. La data del 16 marzo non è affatto ufficiale e non sappiamo da chi arrivi questa voce”.

Sull’orario della commissione precisa: “Era già stata calendarizzata e si terrà il 5 marzo alle 14 in presenza, in accordo con i vertici dell’Asl che hanno dato disponibilità per quell’ora. Non sono io che decido l’orario per tutti”.