Sanità | 25 febbraio 2026, 11:30

Asl di via del Ridotto, ancora scontro in Circoscrizione 5: “Chiude il 16 marzo” – “Non è vero, si trasferisce”

Botta e risposta tra il consigliere M5s Luigi Martina e il coordinatore alla Sanità Stefano Subbiani

Il poliambulatorio di via Del Ridotto

Nonostante le recenti promesse dell'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, continuano le polemiche attorno al futuro del poliambulatorio Asl di via del Ridotto. Questa volta la polemica tocca la Circoscrizione 5 e si trasforma in uno scontro politico su orari di convocazione delle commissioni e chiusura dei servizi.

Da una parte il consigliere del Movimento 5 Stelle Luigi Martina che parla di “chiusura definitiva a metà marzo dopo 48 anni di servizio”. Dall’altra il coordinatore alla Sanità Stefano Subbiani che replica secco: “Non chiude, si trasferisce di pochi isolati. E la data del 16 marzo non è ufficiale”.

Martina: "Non si può convocare alle 14"

Secondo Martina, la notizia della chiusura sarebbe circolata inizialmente da fonti ufficiose, con data fissata al 16 marzo. Una prospettiva che ha allarmato residenti e commercianti della zona. “Dopo un incontro con alcuni cittadini - spiega il pentastellato -, abbiamo chiesto una commissione urgente. Ci è stato risposto che era già calendarizzata per il 5 marzo alle 14, e pure in presenza. Un orario impossibile per chi lavora e vuole partecipare”. “Anche per molti consiglieri è impossibile partecipare alle 14 - attacca Martina -. Potevano convocare una consulta serale per favorire la partecipazione”.

Martina sottolinea anche che sarebbero state raccolte e depositate 2.500 firme contro la chiusura, ma “ad oggi nessuno è stato convocato per discuterne”. Tra le criticità evidenziate sul futuro del poliambulatorio ci sono: il cantiere di piazza Baldissera che renderebbe complicato raggiungere la sede di via Cigna, l’incognita sulla navetta promessa, la fase di transizione del trasloco e la distanza del nuovo centro Martinetto, difficile da raggiungere per anziani e fragili. "Inoltre il centro prelievi sperimentale per donne in gravidanza, disabili e over 70 quando sarà pronto?".

L’intervento dei commercianti

Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni Scolaro, presidente dell’associazione commercianti di via Chiesa della Salute. “A partire dal 16 marzo il poliambulatorio chiuderà per iniziare il trasloco verso l’ex Astanteria Martini”, afferma.

I commercianti lamentano la mancanza di comunicazioni ufficiali dopo l’ultimo incontro istituzionale risalente a settembre 2025. “Da allora solo silenzio, notizie dai giornali o dai social”. L’associazione, insieme alla Commissione Mercato di Borgo Vittoria, ha chiesto aggiornamenti formali su tempistiche, navetta, ambulatorio prelievi in Borgo Vittoria e gestione della medicina domiciliare.

La replica di Subbiani

Non si è fatta attendere la risposta del coordinatore alla Sanità della Circoscrizione 5, Stefano Subbiani.

Quello che dice il consigliere M5s non corrisponde a realtà. Il poliambulatorio non chiude, si trasferisce di pochi isolati. La data del 16 marzo non è affatto ufficiale e non sappiamo da chi arrivi questa voce”.

Sull’orario della commissione precisa: “Era già stata calendarizzata e si terrà il 5 marzo alle 14 in presenza, in accordo con i vertici dell’Asl che hanno dato disponibilità per quell’ora. Non sono io che decido l’orario per tutti”.

Philippe Versienti

