Rivalta piange Piera Ghirardi, fondatrice del rifugio che ospitava gli animali abbandonati

Un'istituzione. Di solito si abusa di questo termine, quando si parla di una persona che ha scritto una pagina di storia di un territorio ed è stata un punto di riferimento. Ma non in questo caso: tutta Rivalta, infatti, piange la scomparsa di Piera Ghirardi, 92 anni, da tutti conosciuta anche per il suo impegno a favore degli animali abbandonati.

Venticinque anni in aiuto degli animali abbandonati Un quarto di secolo fa, infatti, era stata lei a fondare l’Arca di Piera, il rifugio che accoglie e protegge gli animali lasciati al loro destino. E il ricordo di Piera è stato diffuso addirittura dalla pagina Facebook del Comune alle porte di Torino: un gesto non così frequente, tra gli enti locali. Ennesima conferma dell'importanza della sua figura e dell'amore che ha saputo raccogliere intorno a sé. "Per tutta la sua vita ha offerto a cani e gatti randagi una seconda possibilità, salvandoli dalla strada e accompagnandoli verso l'adozione in nuove famiglie. Pur non rivaltese di nascita, Piera proprio a Rivalta ha voluto dare concretezza alle sue aspirazioni, trasformando la passione di una vita in una realtà aperta a tutti".

Cani e gatti, ma non solo: l'arca ha aperto le sue porte anche a Barone, il pony e a Giovanna, un'asinella, entrambi salvati dal macello. E poi caprette tibetane, papere, colombi e conigli. Circa 15 anni fa, il rifugio è stato trasformato in un'associazione, vedendo fiorire ancora di più la sua sede di via Valgioie.

Per lei, nel 2018, la benemerenza civica Un'attività senza sosta e senza risparmio di energie e amore: tanto che, nel 2018, la Città di Rivalta ha conferito a Piera Ghirardi la Benemerenza civica "per il suo impegno dimostrato attraverso un eccezionale amore per gli animali, cui ha dedicato la vita e il suo intero patrimonio".