L'emergenza Coronavirus strappa le pagine: annullato l'appuntamento con Portici di Carta

La XIV edizione di Portici di Carta, prevista per il prossimo fine settimana a Torino (sabato 17 e domenica 8 ottobre) è annullata.

Con la pubblicazione del nuovo DPCM (13 ottobre 2020), e in seguito a un confronto con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’organizzazione di Portici di Carta ha preso atto che non si presentano le condizioni per garantire il distanziamento sociale nelle sedi tradizionali della manifestazione (via Roma, Piazza San Carlo, Piazza C.L.N). Per senso di responsabilità, in un quadro di contagi in sensibile aumento, è stato quindi deciso di annullare la XIV edizione.

La decisione è stata presa in maniera condivisa in occasione di un confronto tra la Città di Torino, gli enti organizzatori Associazione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, i librai e gli editori aderenti.

Resta confermata l’installazione dedicata a Luis Sepúlveda, allestita presso il Mausoleo della Bela Rosin, curata da Assemblea Teatro. La mostra inaugurerà come previsto venerdì 16 ottobre alle 17:30 e sarà visitabile fino all’8 novembre. Maggiori info su www.assembleateatro.com – bct.comune.torino.it.

Portici di Carta vuole ringraziare tutti i partner istituzionali e privati che hanno supportato l'organizzazione della manifestazione anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.