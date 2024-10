La tempesta perfetta travolge l'indotto auto torinese: il 2024 è nero (e c'è chi medita la fuga)

Un 2024 sull'orlo del baratro. È dove si sono ritrovati, dopo un 2023 sostanzialmente positivo, le industrie torinesi della componentistica auto. Non che non ce ne fossero alcuni segnali, anche se poco evidenti, ma ora i numeri parlano chiaro. E il comune denominatore è quello della scadenza al 2035 per lo stop alla vendita di motori diesel e benzina. E oltre un'azienda su tre ha capito che è il momento di cambiare strategia industriale. Lo dice l'ultima edizione dell'Osservatorio sulla componentistica di Camera di Commercio di Torino e Anfia.

Tutti spaventati dal 2035

"Il 2035 spaventa tutti. Più venti che brezze, più ombre che luci - dice Nicola Scarlatelli, per Camera di Commercio di Torino -. La cassa integrazione sta già dando indicazioni molto negative e non sono così sicuro che la politica dei dazi possa avere effetti positivi. Servono politiche attive e anche i costruttori dovrebbero rivalutare la loro posizione, anche con etica e responsabilità verso i territori".

"Elkann? Se sincero, non ha nulla da temere in Parlamento"

A questo proposito, è delle ultime ore la notizia che il presidebte di Stellantis, John Elkann, non andrà all'audizione in Commissione a Roma. "Elkann non va in Parlamento? Se fosse sincero e trasparente non avrebbe nulla da temere", sospira Scarlatelli.

Il crollo dopo un 2023 positivo

Le cifre tratteggiano un panorama di totale pessimismo. Il saldo tra ottimisti e pessimisti bel fatturato crolla del 32%, mentre per gli ordinativi si registra un -40% per quelli interni e del 30% per quelli esteri. Un'impresa su tre prevede un calo dell'occupazione e anche gli investimenti sono dati in calo del 19%. Soltanto l'aftermarket sembra soffrire meno, ma è un effetto anticiclico prevedibile, con le auto usate che vanno a sottrarre spazio a quelle nuove. Tutte queste percentuali sono ancora peggiori se si ragiona in termini di Piemonte.