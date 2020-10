Emergenza sanitaria, il sindaco Sicchiero: "Avremo anche a Chieri l'hot spot scolastico"

"Finalmente avremo l’hot spot scolastico anche a Chieri. Dopo le verifiche effettuate insieme all’AslTO5, siamo riusciti a individuare il locale idoneo ad effettuare tamponi a studenti, docenti e personale scolastico. In questo modo veniamo incontro alle tante richieste delle famiglie costrette a recarsi a Moncalieri o Carmagnola". Così il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, su una delle tematiche di più schiacciante attualità.



"Questo pomeriggio il Direttore Generale dell’AslTO5, il dottor Massimo Uberti, oltre a comunicarmi l’attivazione dell’hot spot scolastico, che sarà operativo quanto prima, mi ha riconfermato che a breve entrerà in funzione il camper destinato ai tamponi per gli adulti".