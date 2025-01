Non vede il tombino sporgente e cade rovinosamente a terra: "Quel marciapiede è pericoloso"

Cade per colpa di un tombino sporgente e a seguito dell’incidente si spacca il labbro, perdendo sangue dalla bocca. E’ quanto accaduto questa mattina intorno alle 11.15 in via Coppino, nei pressi del civico 87, quartiere Borgo Vittoria. La donna in questione è solo una delle tante vittime di quel pezzetto di marciapiede disastrato, che anche in questi giorni si presenta in condizioni non certo ottimali.

I soccorsi

L’anziana, preoccupata e dolorante, è stata soccorsa tempestivamente da Roberto, il macellaio che ha l’attività proprio davanti al tombino del gas incriminato. “Ho già aiutato molte persone in passato - racconta l’esercente -, perché il tombino è rialzato di un centimetro e mezzo. E finisce per diventare un pericolo, specie per chi ha problemi di deambulazione o per chi non è più giovanissimo. Stamattina ho aiutato la signora, dandole del ghiaccio. Ma la situazione è così da un anno”. Le foto, infatti, non sembrerebbero lasciar spazio a un’altra interpretazione.

“Lavori fatti male”

Quello di via Coppino non è certo l’unico caso di marciapiede malridotto della città. Basti pensare che in molte vie di Torino sono presenti una serie di cartelli gialli, con scritta nera, che riportano la seguente dicitura “Attenzione, marciapiede dissestato”. Avvisi che invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni dell’asfalto. Sul caso in oggetto è intervenuto anche il consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea. “Ci sono cittadini che dopo una caduta sono rimasti su sedia a rotelle - protesta Garcea -. Il marciapiede al civico 87 non è stato rifatto a regola d’arte e questi sono i risultati. La Città, in questo caso, dovrebbe intervenire e controllare meglio lo stato dei lavori”.