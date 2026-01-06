Niente carbone, ma tanti sorrisi per i piccoli pazienti del Regina Margherita: è arrivata la Befana dei Pompieri

L'Epifania porta gioia e innovazione nei corridoi dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. La tradizionale visita della Befana si trasforma in un evento speciale: la vecchina abbandona la scopa per sfrecciare a bordo di una mini-autopompa fiammante, regalando ai piccoli pazienti una giornata di assoluta meraviglia.

Il cuore dell'iniziativa è la consegna ufficiale di una mini-autopompa VVF, un carrello speciale donato dall’ANVVF e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il mezzo entra da oggi in servizio nei reparti: non è solo un gioco, ma uno strumento terapeutico che trasforma i trasferimenti clinici in un’avventura, riducendo drasticamente il trauma del ricovero.

Accanto ai Vigili del Fuoco, l'UNICEF Italia concretizza la sua missione consegnando i kit del "Regalo Sospeso". Questi cofanetti, ricchi di attività educative sui diritti dell'infanzia, portano sollievo ai bambini in ospedale e contemporaneamente garantiscono aiuti salvavita ai minori nei paesi in via di sviluppo.

“A ben guardare, non siamo noi i donatori: sono i bambini che, regalandoci un sorriso, ci riempiono il cuore di gioia. È proprio in quella scintilla di meraviglia nei loro occhi che ritroviamo il senso del nostro impegno," commenta il presidente provinciale ANVVF Torino. "Siamo certi che questa mini-autopompa non sia solo un gioco, ma un ponte verso la serenità, capace di trasformare l’ospedale in un luogo più accogliente e, per quanto possibile, colmo di gioia."

“Il Regalo sospeso è un’iniziativa che moltiplica la solidarietà perché ci consente di portare regali ai bambini ospiti negli ospedali e in case famiglia e allo stesso tempo di portare aiuti ai bambini nei paesi in via di sviluppo, grazie alle donazioni di chi decide di sostenere l’iniziativa. Siamo felici oggi di partecipare alla consegna presso l’Ospedale Regina Margherita, insieme con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale”, ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale UNICEF del Piemonte.