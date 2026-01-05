La Befana porta un sorriso e doni ai bambini del Regina Margherita

Per l'Epifania la Befana porterà un sorriso ai bambini del Regina Margherita. E non sarà da sola: con lei cantanti, maghi e supereroi, in uno spettacolo che avrà luogo nell'aula magna dell'ospedale. L'organizzatore è Antonio Maglione e ama definirsi "Un sognatore di un mondo migliore", piano che porta avanti aiutando i più sfortunati.

Domani l'evento per i piccoli ricoverati nei reparti di oncologia e pediatria specialistica dell'ospedale infantile di Torino prevede come ospiti i cantanti Simo Veludo, vincitore del Festival di Castrocaro e partecipante del programma di Rai 1 "Dalla strada al palco"; Nicholas Mazza, concorrente di Io Canto Generation su Canale 5, e la cantante gospel Francesca Sabbatino. Con loro si esibiranno i maghi Magic Aladin e Mago Lupullo e la coppia di cosplayer Stirpe, vestiti da supereroi. Infine, la Befana distribuirà piccoli doni ai bambini.

Antonio Maglione, oltre che per far passare una giornata di gioia ai piccoli bambini ricoverati in ospedale, vuole dimostrare quanto sia importante donare il proprio tempo per i più fragili. "Da soli non possiamo cambiare il mondo - dice - ma insieme possiamo migliorarlo". Maglione da anni si occupa infatti di sensibilizzare contro ogni forma di violenza, bullismo e di indifferenza, organizzando eventi sociali per portare sorrisi a chi sta male. "Tutti insieme - sottolinea - dobbiamo adoperarci per una società migliore e non girarci dall'altra parte, per dare un senso vero alla propria esistenza".

Eventi come questo, secondo Maglione, dovrebbero spingere chi ha le possibilità di fare altrettanto, e motivare chi può a fare la propria parte, soprattutto i giovani che vede più disinteressati ad aiutare gli altri.