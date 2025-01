Brutto ritorno dalle vacanze per i bimbi di Vanchiglietta, vandalizzato il parco giochi di piazza Toti

Brutto ritorno dalle vacanze natalizie per i bimbi di Vanchiglietta e Madonna del Pilone . Negli scorsi giorni il parco giochi di piazza Toti , vicino al mercato di corso Chieti, è stato pesantemente vandalizzato.

Delle attrazioni per i più piccoli presenti nell'area verde, solo una risulta ancora utilizzabile: il castello centrale con lo scivolo e la mini-parete di arrampicata è l'unico "intatto". La macchinina a molla è stata completamente sradicata da base ed è appoggiata a terra, mentre della grande altalena con seduta in rete restano solo più i supporti laterali in metallo rossi.

Danneggiato anche il tris, dove una delle colonnine è stata completamente distrutta: ancora visibili a terra i pezzi di plastica del gioco. Una segnalazione presa in carico dalla Circoscrizione 7.