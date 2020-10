Nuovo welfare ai tempi del Covid, Caucino incontra il mondo delle cooperative

Un confronto diretto sul Piano per la non autosufficienza, nel quadro della collaborazione fra Regione e mondo cooperativistico piemontese: questo l'obiettivo dell’incontro che l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino , ha avuto con Agci, Confcooperative e Federcooperative.

“Chiaramente la partita non prescinde dagli aspetti legati alla sanità regionale - aggiunge l’assessore - L’orientamento di fondo viene tracciato in modo netto nel piano, ma il percorso di interlocuzione è complesso ed articolato”.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche le difficoltà economiche delle Rsa e la sostenibilità dei bilanci legate al Covid-19. “Le centrali cooperative offrono la loro disponibilità a percorrere la strada insieme alla Regione con l’intento di contribuire a co-progettare il futuro del nostro welfare”, conclude Caucino, che nel ringraziare tutti per l’interlocuzione e la disponibilità si dice “certa, soprattutto in questa fase di fortissimo cambiamento, che questa sinergia sarà proficua e porterà risultati importanti per i piemontesi più fragili”.