Orrore al cimitero Monumentale: "Ossa in vista e loculi scoperti"

Continuano i misteri al cimitero Monumentale, dopo la scomparsa la scorsa estate delle salme di sei suore, avvenuta il 31 agosto. Oggi la situazione appare ancora più inquietante: alcuni loculi, entrando dall'ingresso di via Varano 39, risultano completamente aperti, lasciando ben visibili quelli che sembrano essere resti umani.

La denuncia di Liardo e Redavid

A denunciare l'accaduto sono stati il consigliere comunale Enzo Liardo e la consigliera della Circoscrizione 5, Cinzia Redavid. Quest'ultima ha denunciato l'episodio più recente, ovvero i continui furti di piante e vasi che si trovavano sulle tombe dei parenti.

Inoltre, sempre la consigliera Redavid, a settembre aveva anche fotografato un osso abbandonato in mezzo alla vegetazione, segnalando un altro preoccupante caso.

"Questa situazione deve finire"

"Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una situazione come questa, ci sono stati episodi in cui sono scomparse delle salme e in tempi più recenti sono state ritrovate delle ossa in diverse aree del cimitero – ha commentato Enzo Liardo – Sembra non esserci alcun rispetto per i cittadini ma tutto questo ora deve finire, per il rispetto dei defunti e dei loro parenti. Ho pronta un'interpellanza che sarà indirizzata all'assessorato competente, per capire come sia possibile che in queste condizioni i loculi di Torino e i funerali siano tra i più cari di tutta Italia. I cittadini devono avere risposte ma soprattutto la garanzia della sicurezza di questo luogo".

La sparizione di piante e vasi di fiori

"Avevo notato quest'osso che aveva una forma strana; inizialmente pensai potesse trattarsi di un animale e non di un essere umano, ma viste le recenti notizie di cronaca e la situazione del cimitero penso che si sia trattato dell'ennesimo episodio del resto di una salma a cielo aperto – ha spiegato Cinzia Redavid – Girando nel camposanto ho notato che ci sono altre ossa, si notano facilmente guardando nei loculi scoperti. Inoltre, non più tardi di tre giorni fa, davanti al loculo di mio padre erano sparite le piante: non è possibile che non ci sia un presidio in questo luogo".

A seguito di questa denuncia si è provato a contattare più volte l'Afc, l'azienda che si occupa dei servizi cimiteriali della città di Torino, senza però ottenere risposta.

Quel brutto precedente del 2004

Non è la prima volta che i cimiteri torinesi finiscono nell'occhio del ciclone. Nel 2004, esplose il caso delle bare scambiate, con lo scandalo esumazioni che coinvolse anche un noto personaggio dello spettacolo come Rita Pavone, che denunciò come si fosse 'persa' addirittura la salma di suo padre Giovanni.

I fatti denunciati in realtà erano vecchi del 1992, quando vennero a galla, ma il Comune di Torino venne condannato a risarcire, con la giunta Chiamparino finta nel mirino della critica e delle opposizioni, tanto che l'assessore Beppe Lodi venne travolto e fu costretto a dimettersi.