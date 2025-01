Vandali accendono falò nei Giardini Alimonda: cestini dati alle fiamme

Nuovo atto vandalico ai Giardini Alimonda di Torino. Siamo ad Aurora, nella zona nord del capoluogo piemontese: da tempo questo spazio verde è preso di mira dalle bande che vivono qui. Nell'ultimo episodio i ragazzi hanno spostato le sedie di cemento per formare un cerchio e accendere il fuoco all’interno.

Falò ai Giardini Alimonda

A raccontare la vicenda la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi, che segnala come siano poi stati accesi altri falò. "Bruciano - chiarisce l'esponente di Fratelli d'Italia - ogni cosa: i fuochi possono essere pericolosi per loro, e non solo. Distruggono panche, tavoli, cestini, ...".

"Dovrebbe esserci - aggiunge - una telecamera, ma se pensiamo che nel Giardino Madre Teresa ve ne sono ben sei. Forse servono solo se ci fosse un omicidio". Quotidianamente intervengono gli operatori dell'Amiat a ripulire e sistemare i Giardini Alimonda.

Il gruppo di Fratelli d'Italia alla 7, in passato, aveva proposto il Daspo Urbano: una proposta rilanciata ieri dall'assessore regionale Maurizio Marrone. "Alle tante parole ci vogliono fatti per rendere questo pezzo di territorio nuovamente “vivibile”" chiosa Alessi.

Ripuliti i Madre Teresa di Calcutta

E sul fronte di Aurora, gli addetti del Comune e Circoscrizione nelle scorse ore sono intervenuti e hanno ripulito i Giardini Madre Teresa di Calcutta, dove i giochi d'acqua erano stati trasformati in un "salotto" del degrado.