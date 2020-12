Aggredisce e rapina una donna in strada: minorenne finisce in manette

L'ha attesa e aggredita in strada, mentre la vittima stava tornando verso casa. E' successo in via Tabacchi, a Torino, dove una donna è stata avvicinata e rapinata da un 17enne di origine marocchina che aveva messo nel mirino alcuni braccialetti in oro che la signora aveva con sé.

Soccorsa da alcune amiche, è stato chiamato il 112 che è arrivato sul posto e si è messo sulle tracce del malvivente dopo aver raccolto alcune testimonianze e una descrizione del fuggitivo.