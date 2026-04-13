Fermarsi sulle strisce mentre scatta il verde per le auto: la nuova 'moda' di alcuni giovani di Moncalieri

L'allarme, lanciato via social, ha trovato conferme attraverso le segnalazioni fatte alle forze dell'ordine. La nuova 'moda' di alcuni giovani di Moncalieri è quella di fermarsi sulle strisce pedonali mentre scatta il verde per le auto.

Gioco pericolosissimo

Un gioco pericolosissimo, che finora ha visto solo qualche colpo di clacson e le imprecazioni dei conducenti che si sono trovati a far fronte a questo 'imprevisto', ma talvolta basta un secondo in più (o in meno) perché la storia possa trasformarsi in tragedia. Sono stati segnalati casi nella zona al confine con Torino, in piazza Bengasi, con protagonisti gruppi di adolescenti, che aspettavano che scattasse il verde per passare e fissavano gli automobilisti, quasi fosse una sfida, per dimostrare di non avere paura.

Contattare subito il 112

L'invito, qualora ci si trovasse in presenza di episodi simili, è contattare subito il numero unico delle emergenze 112, per avvisare carabinieri e polizia di quello che sta accadendo. Prima che uno stupido gioco possa finire male per davvero.