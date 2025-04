Controlli di Carabinieri e Gtt sui bus: oltre il 20% dei passeggeri senza biglietto

Lo scorso fine settimane i Carabinieri e G.T.T. hanno controllato un totale di 26 tra bus e tram delle linee 13, 15, 18, 30, 55, 56 , 61 e 67 passanti per il centro di Torino.

Con più di 600 passeggeri, sono state circa 160 le multe fatte per mancanza del biglietto, cioè oltre il 20%. In alcuni casi sono anche state perquisite le persone per verificare l'eventuale possesso di armi e/o droga. Un ventenne e un quarantottenne sono stati sorpresi, e segnalati, perché avevano un po' hashish.

