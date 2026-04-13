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Cronaca | 13 aprile 2026, 14:58

Eredità Agnelli, la Procura chiede il rinvio a giudizio per John Elkann

I legali del presidente di Stellantis: "Il nostro assistito estraneo ai fatti contestati"

Eredità Agnelli, la Procura chiede il rinvio a giudizio per John Elkann

Eredità Agnelli, la Procura chiede il rinvio a giudizio per John Elkann

Nell’ambito della inchiesta sull’eredità di Marella Agnelli, la procura di Torino ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente di Stellantis, John Elkann e per il commercialista (e presidente della Juve) Gian Luca Ferrero

Udienza aggiornata al 22 giugno

La richiesta, emersa nel corso dell’udienza preliminare che fa seguito alla decisione del gip di Torino che lo scorso dicembre aveva disposto l’imputazione coatta, respingendo parzialmente la richiesta di archiviazione avanzata della procura rinviando gli atti ai pm. L’udienza e’ stata aggiornata al 22 giugno.

La richiesta di rinvio a giudizio di cui si è avuta notizia oggi è solo un passaggio procedurale assolutamente atteso per permettere la ricomposizione di un procedimento che ha avuto una genesi unitaria”. Cosi’, in una nota, i legali del presidente di Stellantis John Elkann, che in una nota sottolineano: “ribadiamo che il nostro interesse è difendere nel merito una persona del tutto estranea ai fatti contestati”.

redazione

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