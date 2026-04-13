Forte pioggia su Torino, allagato lo spogliatoio dell'ospedale Molinette

Piove, si allaga lo spogliatoio maschile nel seminterrato dell'ospedale Molinette di Torino. Complice l'ondata di maltempo delle ultime ore gli infermieri, ma anche gli OSS e tecnici sanitarie - che vanno a cambiarsi prima di iniziare il turno e post servizio - stanno facendo i conti con questo pesante disagio.

Secchielli per l'acqua

Come si vede dalle foto, il pavimento dei locali è completamente invaso dall'acqua che scende dal soffitto. Per cercare di contenere il problema per terra sono stati messi dei secchielli. Sul posto sono intervenute anche le donne delle pulizie, per asciugare le piastrelle.

Lo spogliatoio si trova al piano seminterrato -1, dal lato di via Cherasco 15 sotto il Centro Oncologico e Ematologico Subalpino. I locali quotidianamente sono usate da numerosi dipendenti appartenenti alla struttura COES, oltre ai reparti DH Oncologia Medica 1, Dh Ematologia e Farmacia Ospedaliera.

Sopralluogo idraulici

A raccogliere la segnalazione dei lavoratori fatta questa mattina alle 7 Angela Callozzo della Cgil, che ha chiesto l'intervento della ditta di manutenzione. In mattinata gli idraulici hanno effettuato un sopralluogo, rimuovendo i pannelli del controsoffitto: dopo una prima analisi, gli operai hanno evidenziato come fosse necessario l'intervento di una ditta edile.