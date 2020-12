Cantoira, un omaggio a tutti gli over 75 e un simbolo di stoffa ai commercianti del paese

Quello appena passato è stato un Natale che, a causa dell'emergenza Covid, è stato diverso da tutti quelli precedenti. "Non ci siamo potuti abbracciare come eravamo soliti fare - evidenzia il sindaco di Cantoira Franca Vivenza - siamo stati limitati nei nostri movimenti e negli incontri con familiari e amici, ma se il distanziamento fisico serve per proteggere le persone che amiamo, non deve diventare distanziamento affettivo".

Proprio per questo l'Amministrazione comunale ha deciso di manifestare con un piccolo gesto tutta la sua vicinanza e il suo affetto a coloro che rappresentano le radici e la memoria del paese, donando un cesto di prodotti alimentari agli over 75 che risiedono a Cantoira. Inoltre quest’anno l’ufficio informazioni turistiche si è trasformato nella Casa degli Elfi dove, grazie al prezioso lavoro dei volontari della Pro loco, è possibile trovare una speciale cassetta in cui i bambini possono imbucare le proprie letterine destinate a Babbo Natale.