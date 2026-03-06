 / Collegno-Rivoli-Grugliasco

Collegno-Rivoli-Grugliasco | 06 marzo 2026, 17:35

Fratelli d’Italia in piazza per il referendum sulla separazione delle carriere

Gazebo informativo sabato mattina a Pianezza con Irma Ciaramella e Augusta Montaruli per spiegare le ragioni del Sì

L'onorevole Augusta Montaruli sarà a Pianezza domani

Domani, sabato 7 marzo 2026 alle ore 10, nell’ambito della campagna referendaria sulla separazione delle carriere di Magistrati, la presidente del Comitato del SI, Irma Ciaramella, insieme all’Onorevole Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, sarà presente al Gazebo informativo organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia di Pianezza (To), in piazza Macario di Pianezza. 

Nell’occasione la Presidente Ciaramella sarà lieta di incontrare i giornalisti presenti e di rispondere alle domande che le verranno rivolte.

Comunicato stampa

