Fratelli d’Italia in piazza per il referendum sulla separazione delle carriere

Domani, sabato 7 marzo 2026 alle ore 10, nell’ambito della campagna referendaria sulla separazione delle carriere di Magistrati, la presidente del Comitato del SI, Irma Ciaramella, insieme all’Onorevole Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, sarà presente al Gazebo informativo organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia di Pianezza (To), in piazza Macario di Pianezza.
Nell’occasione la Presidente Ciaramella sarà lieta di incontrare i giornalisti presenti e di rispondere alle domande che le verranno rivolte.