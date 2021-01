Scuole chiuse? L'allarme degli psicologi torinesi: "Dad ormai significa dimenticati a domicilio: boom di stress e depressione"

Dad come "didattica a distanza"? Secondo gli esperti torinesi di psicologia il significato più attuale è "dimenticati a domicilio". E' questo lo slogan scelto per l'appello che l'Ordine degli psicologi ha voluto mandare proprio nelle settimane in cui si dibatte sulla riapertura (o meno) delle superiori.



"Sono oltre 170 giorni che una classe non si riunisce tutta insieme: dimenticati a domicilio è il modo che gli alunni utilizzano per ricordare alle istituzioni che la scuola in presenza vale più delle lezioni al computer - dicono dall'Ordine torinese -. Da marzo la pandemia ha tenuto a casa buona parte dei nostri giovani. Un prezzo alto da pagare in nome della salute, un sacrificio per preservare il benessere di tutti e soprattutto dei più deboli e vulnerabili. La scuola è stata chiusa e non ha mai davvero riaperto. In particolare sono le scuole superiori a pagare il prezzo più alto, e in parte anche le scuole medie".



Gli effetti negativi di questa situazione possono essere molti. E non riguardare solo l'apprendimento. Ma anche "la socialità, la crescita psicomotoria, l’espressione degli affetti e delle emozioni, la sperimentazione delle autonomie, la costruzione di un pensiero critico e la capacità di comunicare, lo sviluppo della percezione di sé".