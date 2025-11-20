"Un sorriso in corsia" per piccoli guerrieri: raccolta fondi per i bambini dell'Oncoematologia

l Natale si avvicina, e mentre molti bambini si preparano a scartare i regali sotto l'albero, altri trascorreranno le feste tra le corsie di un ospedale. Nel reparto di Oncoematologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino, tanti giovani pazienti affrontano ogni giorno cure lunghe e faticose: ore di infusioni, attese interminabili, paure che nessun bambino dovrebbe conoscere.

Ma anche in mezzo alle difficoltà, questi piccoli guerrieri hanno bisogno di sentirsi bambini, di giocare, ridere e distrarsi. Ed è proprio per questo che Nadia e Caterina, due mamme astigiane hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe con un obiettivo semplice ma prezioso: riempire il reparto di sorrisi.

Il progetto di "Un sorriso in corsia"

Le due donne vogliono portare in dono ai piccoli pazienti giochi da tavolo e di società, console e videogiochi, libri per tutte le età, giochi educativi, materiale per colorare e disegnare, cuffiette per ascoltare musica, piccoli strumenti musicali e attività creative. Un arsenale di gioia per trasformare le lunghe giornate di degenza in momenti più leggeri.

"Conta più l'amore del numero", spiegano Nadia e Caterina nel loro appello. "Anche un solo euro può fare la differenza, perché ogni piccolo contributo si somma agli altri per costruire qualcosa di grande: la possibilità per questi bambini di evadere, anche solo per qualche ora, dalla realtà della malattia".

Come donare

La raccolta fondi è attiva su GoFundMe e ogni donazione, grande o piccola, contribuirà ad acquistare materiali che porteranno un po' di normalità nella vita di chi sta combattendo la battaglia più difficile. In questo periodo natalizio, un gesto di solidarietà può davvero fare la differenza nella vita di un bambino che affronta ogni giorno con coraggio una sfida che va oltre la sua età.

Per chi volesse sostenere l'iniziativa di Nadia e Caterina, è sufficiente aderire QUI .

Perché il regalo più bello che possiamo fare a questi bambini e alle loro famiglie non è solo un gioco, ma la certezza che non sono soli.