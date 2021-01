Vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni? Il BIM ti apre la strada

Li chiamano “I professionisti del BIM” e sono una categoria di operatori qualificati di cui il mercato del lavoro ha sempre più bisogno. BIM sta per Building Information Modeling e rappresenta una delle più importanti innovazioni nel settore dell'industria delle costruzioni. Evoluzione dei sistemi CAD (computer-aided design/drafting), ne supera i limiti, introducendo un nuovo modo di intendere la progettazione. In sostanza, viene considerato dagli esperti come lo strumento che il mondo delle costruzioni ha sempre desiderato.

Il Cfiq - Consorzio per la formazione l'innovazione e la qualità - di Pinerolo, offre l'occasione a giovani (sopra i 18 anni) e adulti disoccupati, con diploma d'istruzione secondaria superiore, o diploma professionale, di entrare nel mondo dei “professionisti del BIM” con un corso pomeridiano gratuito.

“Impariamo a 'costruire' un edificio prima della sua realizzazione fisica mediante un modello virtuale” è questo l'invito dei docenti del corso “Tecnico sistemi BIM” che durerà 600 ore di cui 240 di stage in azienda o in studio professionale e, al termine del quale, i frequentanti otterranno un attestato di specializzazione. Le lezioni partiranno a fine gennaio e gli orari della formazione in aula vanno dalle 14 alle 18 per quattro giorni a settimana.

Chi frequenterà il corso acquisirà consapevolezza e padronanza nell'utilizzo dei software di modellazione, imparando a redigere e gestire progetti BIM edili e architettonici completi, secondo gli standard stabiliti, e acquisirà autonomia nel comprendere e utilizzare la documentazione tecnica per produrre elaborati di alta qualità. Durante la formazione un occhio di riguardo verrà riservato alla versatilità, fornendo gli strumenti per essere in grado di passare da progetti di piccole dimensioni a progetti più complessi, partecipando attivamente alla condivisione del lavoro all'interno di un team.

Con l'attestato di specializzazione “Tecnico sistemi BIM” è possibile lavorare in aziende di qualsiasi dimensione, in studi professionali e uffici di progettazione. Ma la specializzazione permette anche di intraprendere la carriera come libero professionista.

Le preiscrizioni possono esser fatte online all'indirizzo https://forms.gle/tESwpDPYTGUfUpFU9 oppure rivolgendosi direttamente alla segreteria del Cfiq in via Trieste, 42 negli orari di sportello.