Venaria, piazza Vittorio Veneto cambia volto: approvato il progetto di riqualificazione

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto di riqualificazione energetica della “Piazza Vittorio Veneto” che, prevede la realizzazione dei seguenti interventi, in considerazione del conclamato decadimento dell’efficienza delle lampade e della necessità di sostituire quelle guaste per consentire consistenti risparmi fino al 40%. Un intervento necessario per una piazza molto bella ma ormai completamente al buio da molto tempo.

Ecco i principali interventi:

• Sostituzione proiettori monumento (n°4);

• Sostituzione proiettori su facciata scuola De Amicis (n°2);

• Sostituzione proiettore stendardo scuola De Amicis (n°1);

• Sostituzione proiettore Fontana (n°1);

• Sostituzione proiettori camminamento centro piazza fino ad ingresso via Mensa (n°25);

• Sostituzione proiettori illuminamento panchine (n°16);

• Sostituzione illuminazione Totem 2,5 m tra piazza Vittorio e viale Buridani (n°4);

• Sostituzione illuminazione Totem 0,95 m piazza Vittorio lato via Cavallo (n°9).

Soddisfatto il sindaco Fabio Giulivi: "In data 22/12/2020 è pervenuta da parte della Segreteria ANCI Piemonte la comunicazione che la Città di Venaria Reale, con il progetto "Movicentro Venaria Reale nuovi scensari pe una mobilità Sostenibilie", è risultata vincitrice del Premio Speciale Enel di Piemonte Innovazione 2020. Il premio per un valore stimato di circa 4000 euro consiste nella installazione di luci per l’illuminazione di un Monumento cittadino che è stato individuato nel Palazzo Civico".

Contestualmente, saranno realizzate sulla piazza:

• n. 12 nuove fioriere in acciaio corten realizzate per la Città su disegno concesso dal • Consorzio La Venaria all'interno delle quali saranno collocati degli alberi di CITRUS MITIS (arancio amaro);

•

• allestimento di eriche bianche e edere all'interno della fioriera collocata intorno al monumento dei caduti;

•