Sabbionera, da martedì a giovedì chiusa la Provinciale 197 per completare i lavori post frana

Da martedì 24 a giovedì 26 marzo lungo la Strada Provinciale 197 del Colle del Lys in località Sabbionera , nel territorio dei Comuni di Almese e Rubiana, sarà interrotto il traffico in orario diurno dalle 9 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 18, per consentire l'ultimazione del primo intervento urgente da parte della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino. A seconda dell’andamento dei lavori, il periodo di chiusura potrebbe essere ridotto a due giorni, ma dipenderà anche della condizioni meteo. Il tratto di strada interessato dai lavori è quello investito da una frana durante l’alluvione dell’aprile 2025, per la quale la Città metropolitana di Torino aveva attivato nell'immediato diversi interventi con procedura di somma urgenza per un importo complessivo di circa 500.000 Euro, consentendo di ripristinare la transitabilità dell'asse stradale a senso unico alternato regolato da un semaforo 24 ore su 24 a partire dal 17 maggio 2025.

Successivamente, vista la necessità più volte segnalata dalle amministrazioni locali di ridurre il tratto interessato dal senso unico e quindi i tempi semaforici, la Città metropolitana ha stanziato ulteriori 200.000 euro, finanziati con un avanzo di amministrazione, per progettare e realizzare un intervento di consolidamento della porzione del versante a valle compresa tra il km 6+500 e il km 6+600 della Provinciale 197 e la strada comunale via Bertette . L’intervento ha previsto la posa di due file di consolidatori preassemblati monoancoraggio (detti comunemente "ombrelli") che consentono di ripristinare in questo tratto la sede della SP 197 per tutta la larghezza.

Ora la chiusura della strada si rende necessaria per consentire l'ultimazione delle lavorazioni, con la stesa degli strati di conglomerato bituminoso per ripristinare il piano viabile definitivo. Una volta terminate le lavorazioni, sarà possibile accorciare il tratto regolato dal semaforo e ridurre quindi i tempi di attesa , dal 27 maggio.

Sono stati appaltati anche gli ulteriori lavori, che consistono essenzialmente nella realizzazione di micropali a sostegno del corpo stradale, previsti nel tratto della Provinciale 197 in prossimità dell'incrocio con la borgata Tetti, è prevista in questo caso una spesa di 750.000 euro, finanziata con i proventi dei canoni idrici. I lavori saranno presumibilmente avviati nel mese di aprile.