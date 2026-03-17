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Viabilità e trasporti | 17 marzo 2026, 15:07

Trenitalia regionale, modifiche alla circolazione tra Torino Rebaudengo e Germagnano

Dal pomeriggio di sabato 21 e per l’intera giornata di domenica 22 marzo attivato servizio bus sostitutivo per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale previsti

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Per lavori di potenziamento infrastrutturale, in accordo con Regione Piemonte, la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal pomeriggio di sabato 21 marzo e l’intera giornata di domenica 22 marzo.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio; il servizio verrà garantito con bus nella tratta tra Torino Rebaudengo e Ciriè-Germagnano con fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.

I treni delle linee SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano -Alba) iniziano e terminano la loro corsa a Torino Stura. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

comunicato stampa

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