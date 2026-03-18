Addio voragini: dopo 10 anni partono i lavori in strada del Francese

Procedono spediti i lavori di rifacimento del manto stradale in strada del Francese, al Villaretto, uno degli assi viari più trafficati della zona nord di Torino. Un intervento atteso da anni da residenti e lavoratori, alle prese quotidianamente con buche e dissesti diventati ormai cronici.

"I lavori continuano velocemente. Finalmente - dichiarano la consigliera di Fratelli d’Italia, Roberta Braiato, e il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto -. Si spera che le grosse buche siano solo un brutto ricordo almeno per parecchio tempo".

La situazione della strada, infatti, era diventata critica nel tempo. Da almeno 8-10 anni si susseguivano interventi tampone, con semplici rattoppi che però non riuscivano a risolvere il problema in modo definitivo.

A pesare è soprattutto il traffico intenso e pesante che grava quotidianamente sull’arteria: camion, tir e mezzi diretti alle numerose aziende presenti lungo la via, oltre al flusso costante di veicoli da e verso la tangenziale. Un passaggio continuo che ha trasformato le buche in vere e proprie voragini.

L’intervento in corso, sostenuto anche grazie a lavori legati alla Fondazione Crt, punta ora a un rifacimento più strutturale della carreggiata, con l’obiettivo di garantire una maggiore durata nel tempo e migliorare la sicurezza per automobilisti e mezzi pesanti.