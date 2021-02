Torino si tinge di rosa: il Giro d'Italia partirà all'ombra della Mole. Non accadeva dal 2011

Giro d'Italia in una foto di archivio (2018)

Il prossimo Giro d'Italia partirà da Torino con una crono individuale di 9 km. Sarà dunque la città della Mole a incoronare la prima maglia rosa del 2021, con una tappa interamente programmata nel perimetro della città.

L'appuntamento è per l'8 maggio. Era dal 2011 che il Giro non cominciava da Torino, ma quell'anno la scelta era dovuta ai 150 anni dall'Unità d'Italia. Quest'anno invece si è deciso di tracciare un percorso "alla rovescia" rispetto al solito, con le prime tre tappe in Piemonte.

Domenica 9 maggio toccherà infatti a una tappa adatta ai velocisti, da Stupinigi a Novara, lunga 173 km, seguita il giorno dopo dalla Biella-Canale, di 187 km. Il Piemonte sarà poi di nuovo coinvolto ancora nell'ultima settimana di corsa: la 19/a tappa vedrà l'arrivo in salita sull'Alpe di Mera, in Valsesia; il giorno seguente la partenza da Verbania.