Guide, punti Smat e più bus verso i cimiteri: così Torino si prepara alla commemorazione dei defunti

Potenziamento delle linee Gtt per raggiungere i cimiteri e iniziative per facilitare le visite di famigliari e amici. Così la Città di Torino si prepara alla settimana di Ognissanti e dei Defunti per accogliere migliaia di cittadini che si recheranno in questi giorni nei sei cimiteri cittadini: dal Monumentale di Corso Novara, al Parco di via Bertani, all’Abbadia di Stura in strada di Settimo, al Cavoretto in strada Cimitero di sotto, a Sassi di via Nietzsche, al cimitero di Mirafiori di Corso Unione Sovietica.

Le iniziative e i servizi sono state presentate oggi, lunedì 28 ottobre, presso la Sala Colonne di Palazzo Civico l’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta e l’assessora alla cultura Rosanna Purchia insieme a Carlo Tango, amministratore delegato e Andrea Araldi, presidente di Afc, l’azienda che ha in gestione i cimiteri comunali dal 2006.

Dalle guide ai punti Smat

Come negli anni passati saranno presenti i volontari di “Giovani per Torino” insieme ai “Senior civici”, riconoscibili dalla pettorina blu o gialla e muniti di tablet e mappe, per sostenerli nella ricerca delle sepolture. Smat sarà presente con distributori d’acqua e Gtt potenzierà le linee per i cimiteri con i seguenti servizi.

Potenziato il servizio Gtt

Dal 26 ottobre al 3 novembre, è previsto un potenziamento del servizio sulle linee dirette al Cimitero Monumentale e al Cimitero Parco di Torino. L'intensificazione sarà attuata negli orari di apertura dei cimiteri.

Cimitero Monumentale (Torino Nord): sarà istituita una navetta speciale che effettuerà un percorso circolare intorno al Cimitero in sinergia con le linee 19, 19N, 68 e 75 che verranno potenziate.

· Linea 19 - Il servizio sarà intensificato negli orari di apertura del Cimitero con frequenze di circa 17 minuti il 26, 27 ottobre e 1, 2, 3 novembre.

· Linea 19N - Il servizio sarà intensificato negli orari di apertura del Cimitero con frequenze di circa 15 minuti dal 26 ottobre al 3 novembre.

· Linee 68 – 75 – Saranno potenziate in funzione dell’afflusso di visitatori nella fascia oraria 9.00 – 18.00 il 26, 27 ottobre e 1, 2, 3 novembre.

· Navetta speciale – sarà in servizio a integrazione delle linee afferenti il Cimitero il 26, 27 ottobre e 1, 2, 3 novembre negli orari di apertura del cimitero sul percorso: dal capolinea di via Ravina prosegue per via Nievo, via Varano, corso Novara, corso Regio Parco, via Zanella, via Varano, via Nievo, via Poliziano, via Ravina (capolinea).

Cimitero Parco (Torino Sud): potenziate le linee 5 - 5/ e 74.

· Linee 5 – 5/ - 74 - Saranno potenziate in funzione dell’afflusso di visitatori di visitatori nella fascia oraria 9.00 – 18.00 il 26, 27 ottobre e 1, 2, 3 novembre.

Il 26, 27 ottobre e 1, 2, 3 novembre, a causa del forte afflusso di visitatori previsto, non sarà in funzione la linea bus 102 con percorso all'interno del Cimitero Parco: il servizio sarà garantito dal 28 al 31 ottobre e riprenderà la normale attività lunedì 4 novembre.

Nelle giornate sopra indicate in cui la linea 102 non sarà in servizio sarà garantito un servizio di trasporto gratuito con navette all’interno del Cimitero Parco gestito da AFC - Servizi Cimiteriali della Città di Torino.

A Nichelino la linea 1 urbana (1N) sarà gestita, oltreché nelle giornate dal martedì al sabato, anche nelle giornate di lunedì 28 ottobre, venerdì 1 e domenica 3 novembre: in tali giornate la linea sarà gratuita.

Momenti musicali per commemorare i defunti

Confermato anche l’appuntamento con i momenti musicali della rassegna ‘Appuntamenti con il ricordo’ che accompagnano i giorni della Commemorazione dei Defunti.

Gli orari di apertura

I cimiteri e gli uffici saranno aperti dalle 8,30 alle 17,30, fino al 3 novembre; dal 4 novembre, in vigore l’orario invernale con la chiusura anticipata di un’ora (fino alle 16,30).

Le iniziative religiose e civili

Al cimitero Parco venerdì 1° novembre alle ore 15,30, presso la Grande Croce, verrà celebrata la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Roberto Repole. Sabato 2 novembre alle ore 9.15 è in programma la cerimonia istituzionale della Città con il corteo delle Autorità e delle Rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche che renderanno ossequio ai caduti sostando alla Grande Croce, alla Lapide dei Caduti in Russia, alla Lapide dei Deportati Ebrei, al Cippo della Deportazione, al Cippo degli Ex Internati, al Campo della Gloria, al Cippo dei Caduti in Guerra della Liberazione, al Monumento delle Vittime Civili, ai Caduti sul lavoro al Monumento dell’Aviazione, al monumento degli Esuli Dalmati ed Istriani ed infine al campo Militari. Alle 15.30 la Celebrazione della Santa Messa officiata dal Cardinale Severino Poletto

Fino al 3 novembre all’interno dei cimiteri Monumentale e Parco verrà garantito il servizio di trasporto gratuito con navette (a disposizione carrozzine per chi lo richiede), mentre non sarà permesso l’accesso con le auto e verranno autorizzati a entrare, negli orari consentiti, solo i veicoli muniti di contrassegno azzurro per persone disabili.

L’apertura del Sacrario ai Caduti

“L’apertura al pubblico del Sacrario dei caduti della Prima Guerra Mondiale ogni sabato e domenica, oltre che l’1 e il 4 novembre, regalerà a torinesi e turisti l’occasione di un viaggio indietro nel tempo e la possibilità di conoscere un luogo di Torino non troppo noto, ma importante per la memoria, dove sono custoditi i 3.851 Caduti torinesi della Prima Guerra Mondiale. Un risultato reso possibile anche dagli interventi realizzati dalla Città di Torino per il suo recupero che hanno richiesto importanti lavori”, commenta l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia.

La Sala del Commiato pronta a inizio 2025

“Tra i progetti in via di realizzazione di cui siamo fieri voglio ricordare la Sala del Commiato che sarà la prima sala pubblica in Città rivolta a tutti coloro che desiderano dare un ultimo saluto a chi non c’è più, rivolgendosi sia a chi crede, qualsiasi sia la fede religiosa, sia a quanti vogliono dedicare un commiato laico. Un segnale importante per il rispetto della pluralità di convinzioni”, sottolinea l’Amministratore Delegato di AFC Carlo Tango.

Come annunciato in conferenza i lavori sono partiti e dovrebbero essere completati entro il primo trimestre del 2025.

L’importanza di ‘fare memoria'

“Ricordare quelli che non ci sono più accanto ma che hanno fatto parte della nostra vita dandole senso e valore e hanno lasciato tracce indelebili nella mente e nel cuore ci permette di rinnovare, attraverso piccoli gesti, quella comunione che rimane vera anche oltre la morte - ricorda l’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta – Fare memoria è necessario ed è un impegno che ci prendiamo tutto l’anno, anche cercando di far vivere i cimiteri come luogo di cultura e di confronto”.