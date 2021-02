Non solo Covid, Intesa Sanpaolo al fianco delle aziende che puntano sull'economia circolare

Gli investimenti sostenibili come strategia per la ripartenza e il miglioramento del posizionamento competitivo delle imprese sono al centro del roadshow virtuale in 8 tappe dal titolo “Circular economy. L’opportunità per il rilancio delle imprese italiane”, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo specializzata in innovazione e trasformazione digitale.





Un momento di incontro e di confronto che proseguirà, con varie modalità di approfondimento, per tutto l’anno e che oggi coinvolgerà 200 aziende del nord ovest, con gli interventi di Teresio Testa, direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, Guido De Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiano Tellini, responsabile Circular Economy

Intesa Sanpaolo Innovation Center, Riccardo Porro, Chief Operating Officer Cariplo Factory e Alessandro Balboni, Responsabile Business Development Intesa Sanpaolo Innovation Center.





Importanti le testimonianze aziendali, grazie alla presenza di Alessandro Battaglia, Presidente Silvateam Spa, e Carlo Radicci, Amministratore Delegato Caseificio Pugliese F.lli Radicci Spa, che metteranno a fattor comune la propria consolidata esperienza e le rispettive strategie in tema di sostenibilità ambientale e sociale.





"La transizione verso un approccio sostenibile è già da tempo l’indirizzo del Gruppo Intesa Sanpaolo, per il quinto anno consecutivo inserita tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo - terza banca in Europa – nella classifica di Corporate Knights su oltre 8.000 imprese analizzate. Dalla forte spinta verso l’innovazione nascono l’impegno verso la circular economy, modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale, e le soluzioni innovative messe a disposizione delle imprese per sostenerne gli investimenti in ottica di sostenibilità nei processi di produzione, logistici e di vendita", si legge in una nota ufficiale del gruppo bancario.





Il Gruppo ha erogato ad oggi alle PMI oltre 500 milioni di prestiti ESG (Environment, Social, Governance), attraverso i finanziamenti a valere sul plafond di 6 miliardi di euro per gli investimenti sostenibili – di cui 1 miliardo per la rete Ubi Banca, storicamente legata al territorio piemontese - e i nuovi finanziamenti Sustainability Loans, cui è dedicato un plafond di 2 miliardi di euro, che premiano con riduzioni di tasso il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito

ESG. Nei territori di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria sono una ventina i progetti sviluppati in questo ambito dalle imprese e finanziati da Intesa Sanpaolo con oltre 30 milioni di euro dall’avvio dell’iniziativa.





"La pandemia è stata un’occasione per rendersi conto dell’importanza del digitale, della R&S, dell’attenzione all’ambiente - dice Teresio Testa, direttore Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo -. Stiamo vivendo un momento di forte discontinuità, che soprattutto per le piccole imprese del nostro territorio potrebbe aprire nuovi scenari: saranno ancora più importanti il ruolo delle filiere, le opportunità derivanti da crescita dimensionale, apertura del capitale e aggregazioni. E per essere competitivi sarà cruciale non solo fare cose “belle e buone”, ma sostenibili e socialmente eque. Non si tratta solo di questioni etiche: è il mercato a chiederlo, soprattutto le nuove generazioni di consumatori, che ricercano il valore della sostenibilità nella creazione del prodotto e per questo sono disposti a pagare di più; inoltre, adottare azioni di circolarità in azienda accresce la competitività e mitiga i rischi di lungo termine legati ai cambiamenti climatici, alla supply chain, all’indisponibilità delle materie prime. Queste scelte