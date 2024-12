Strage ai mercatini di Natale in Germania, si alza la sicurezza anche a Torino

Cinque morti di cui un bimbo di 4 anni, a cui si aggiungono duecento feriti di cui 41 gravi. E' questo il pesante bilancio dell'attentato ai mercatini di Natale in Germania, dove venerdì sera un uomo saudita di 50 anni ha fatto irruzione nella grande piazza di Magdeburgo falciando la folla.

Un episodio drammatico, che ha alzato i livelli di sicurezza in tutta Europa ed anche a Torino per le vacanze natalizie, come emerso al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di questa mattina.

Più controlli nelle chiese

In vista delle imminenti festività, caratterizzate dallo svolgimento di tradizionali cerimonie religiose che si preannunciano particolarmente partecipate per la concomitanza con l’avvio dell’anno giubilare, sono stati potenziati i dispositivi di vigilanza e tutela dell’ordine nelle chiese, santuari e i siti cattolici dove sono previsti cerimonie importanti.

Più controlli nei mercatini di Natale

Analogamente sono state rafforzate le misure di vigilanza e controllo nelle aree turistiche e commerciali più attrattive, nei tradizionali mercatini e fiere natalizie, nelle stazioni ferroviarie e nell’aeroporto.

Servizi straordinari sono stati previsti lungo gli assi stradali e autostradali nelle giornate di maggior traffico, con particolare riguardo a quelle di collegamento con le stazioni sciistiche.

Piazza Castello blindata

In occasione del concerto di Capodanno e dell'appuntamento con la musica classica del 1° gennaio, entrambi in piazza Castello, sarà vietata la vendita per l'asporto di bottiglie in vetro e lattine. La piazza il 31 dicembre sarà di fatto "blindata" perchè sarà possibile accedere al concertone solo tramite prenotazioni online.