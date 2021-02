Come selezionare il panchetto pesca e dove acquistarlo risparmiando

Di solito associati a situazioni di pesca statica, i panchetti pesca rappresentano in realtà una risorsa preziosa in quei contesti in cui il pescatore ha necessità di avere a portata di mano le diverse attrezzature per l'uscita. Ma quali sono i criteri per scegliere il prodotto giusto e dove acquistarlo?

Il mercato, soprattutto quello digitale, propone tantissime alternative. Diventa quindi fondamentale scegliere considerando i parametri più rilevanti. Anzitutto il supporto offerto. Qualora non si passi molto tempo seduti, può rivelarsi conveniente valutare prodotti che danno centralità alla capienza invece che all’estremo comfort della seduta. Va fatta attenzione poi al materiale. Tra le opzioni consigliate troviamo l’alluminio, poiché coniuga leggerezza e solidità.

Un ulteriore aspetto rilevante è la capacità di adattarsi alle diverse situazioni, senza alcuna compromissione della stabilità. Andrebbero presi in esame, in particolare, quei panchetti pesca che dispongono di piedini di appoggio basculanti.

Come per molte altre risorse, la semplicità d’utilizzo è fondamentale. Meglio evitare i modelli che prevedono operazioni troppo complesse per apertura/chiusura e trasporto. Quanto agli spazi interni, vanno considerate le scelte dal punto di vista dell’organizzazione, tenendo conto del bisogno di riporre strumenti di pesca piccoli e grandi, dai piombi ai mulinelli.

