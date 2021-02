Ladro di biciclette scoperto e arrestato dai carabinieri di Nichelino

Ladri di biciclette in azione a Nichelino. Non è il rifacimento di un famoso film di Vittorio De Sica, ma di quanto è successo alcune sere fa alle porte di Torino.

I carabinieri hanno arrestato un 44 enne pluripregiudicato che aveva tentato di rubare una bici del valore di circa 400 euro, parcheggiata con antifurto in via Torino. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato con le cesoie in mano, intento a tagliare l’antifurto con il quale il mezzo era fissato ad un palo.

Per lui sono scattate le manette, mentre la bicicletta è stata poi riconsegnata dai carabinieri di Nichelino al legittimo proprietario.