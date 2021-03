Cambiamento climatico, formazione online per studenti di scienze politiche

Comincia mercoledì 17 marzo un corso di formazione online rivolto ad iscritti a corsi di laurea in Scienze politiche dedicato alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto: un’iniziativa di Città metropolitana di Torino per fornire alle giovani generazioni che amministreranno la cosa pubblica strumenti utili ed un focus su gestione, tutela e governo di risorse strategiche quali l’acqua e il territorio.

Il corso durerà 40 ore. articolato in moduli da due ore, è promosso nell'ambito del bando di Regione Piemonte per interventi sulla partecipazione attiva dei giovani ed è organizzato in collaborazione con il l’Università degli studi di Torino Dipartimento CPS Cultura Politica e Società.

Iscrizioni entro mercoledì 10 marzo

Info e dettagli su http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/formazione-divulgazione/bando-under-35