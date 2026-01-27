A Torre Pellice la scuola resta umida: famiglie invitate a portare i deumidificatori

Il Comune di Torre Pellice invita i genitori degli alunni che frequentano le elementari a portare i deumidificatori da casa. L’idea è nata durante l’incontro di mercoledì 21 gennaio tra l’Amministrazione comunale e le famiglie dei bambini che vanno a scuola nell’edificio allagato. “È stata una riunione costruttiva in cui i genitori ci hanno raccontato le loro preoccupazioni e questa è una delle soluzioni individuate assieme” riassume la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Nonostante l’asciugatura degli spazi con soffiatori industriali, svolta per diversi giorni dal gruppo Aib torrese, persistono infatti dei problemi: “L’aula ‘morbida’ (inclusiva, con rivestimenti protettivi, tappetti..., ndr) e quella destinata al sostegno non sono ancora utilizzabili. Inoltre, ci hanno avvertiti che si sta creando odore di muffa nella scuola”, spiega Allisio.

Per quanto riguarda il primo problema, la sindaca assicura che si sta valutando la possibilità di mettere a disposizione altre aule, nell’area del Cpia (scuola per adulti) o alle medie. Al fine di affrontare invece il secondo problema, il Comune ha ipotizzato l’acquisto di deumidificatori: “Quando, durante la riunione, il responsabile dell’ufficio tecnico ha avvertito che però i tempi necessari per la burocrazia non sarebbero stati brevi, una famiglia è intervenuta con l’idea che gli stessi genitori avrebbero potuto mettere a disposizione dei deumidificatori – racconta Allisio –. Il giorno successivo, qualcuno ne aveva già portato uno”.

Al personale Ata è stato quindi chiesto di prendersi cura dei dispositivi svuotandoli periodicamente: “Siamo grati ai collaboratori scolastici per la loro disponibilità ad accollarsi questo compito in più” sottolinea la sindaca.

Chi volesse fornire ancora il proprio aiuto può mettersi in contatto con l’ufficio tecnico del Comune telefonando allo 0121 953221 (interno 4) o inviando un’email a tecnico@comunetorrepellice.it.