Maserati di Grugliasco, in arrivo un nuovo stop alla produzione: due settimane di Cassa Covid fino a dopo Pasqua

Ancora una nota stonata, sullo spartito che Stellantis ha iniziato a suonare nel corso delle ultime settimane. E proprio il giorno successivo rispetto al volantinaggio a Mirafiori, in cui si lamentavano tagli ai costi che riguardavano da vicino anche pulizie e riscaldamento degli ambienti, questa volta la doccia gelata arriva per Agap, lo stabilimento ex Bertone (oggi Maserati) di Grugliasco.

Due settimane di fermo produttivo: da lunedì 29 marzo a martedì 6 aprile, con rientro a lavoro fissato per il 7 aprile. E' quanto è stato comunicato oggi ai sindacati, che hanno immediatamente convocato il Comitato di emergenza per Fiom, Uilm e Fismic.